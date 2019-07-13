التعاون يوافق على انتقال اللاعب عبد الفتاح آدم إلى نادي النصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وافقت إدارة نادي التعاون على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم إلى صفوف نادي النصر، وعبرت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح مع ناديه الجديد.

وافقت إدارة نادي التعاون على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم إلى صفوف نادي النصر، وعبرت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح مع ناديه الجديد.

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