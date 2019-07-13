شكرا لقرائتكم منتخب شابات الطائرة يواجه الصين بالمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه مساء اليوم السبت، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره الصينى فى ثان مواجهات بطولة العالم المقامة فى المكسيك .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة مع بيرو غدا الأحد فى ختام الدور الأول.

ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا .

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وتضم قائمة اللاعبات كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم.