شكرا لقرائتكم منتخب شابات الطائرة يواجه الصين بالمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه مساء اليوم السبت، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره الصينى فى ثان مواجهات بطولة العالم المقامة فى المكسيك .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة مع بيرو غدا الأحد فى ختام الدور الأول.
ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا .
وتضم قائمة اللاعبات كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب شابات الطائرة يواجه الصين بالمونديال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.