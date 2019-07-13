كيف تقضى شلة محمد صلاح أجازة الصيف...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن قيام عدد من اللاعبين الدوليين المقربين لمحمد صلاح بالتواجد بأحدى الفنادق السياحية لقضاء فترة الإجازة الصيفية. وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع. وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" ان محمد صلاح يتواجد وعبد الله السعيد واحمد حجازى بأحد الفنادق المتواجدة بدبى لقضاء عطلة الصيف قبل انطلاق الموسم الجديد. Advertisements

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