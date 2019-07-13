شكرا لقرائتكم سر تواجد عمرو وردة بمعسكر المنتخب رغم وداع أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى الأول ونادي أتروميتوس اليونانى مغادرة مقر اقامة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر. وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع. Advertisements ويتواجد عمرو وردة فى فندق المنتخب لقضاء الاجازة الصيفيى التى فضل قضائها بالقاهرة بدلا من السفر لأى من المناطق الأخرى. وعانى عمرو وردة خلال معسكر المنتخب الأخير من أزمة وقائع التحرش التى طاردته وأدت الى ايقافه عن مباراة أوغندا فى ختام دور المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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