شكرا لقرائتكم منتخب شابات الكرة الطائرة يخسرن من بولندا 3 - 0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من نظيره البولندى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهات بطولة العالم المقامة فى المكسيك. Advertisements ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة مع الصين اليوم السبت قبل أن يختتم الدول الأول بمواجهة بيرو غدا الأحد ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا. وتضم قائمة اللاعبات فى بطولة العالم كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم .

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