شكرا لقرائتكم الحكم المصرى أبو الرجال يظهر فى مباراة تونس والسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة تونس والسنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر والتى تقام الأحد المقبل ظهورالحكم الدولى المصرى محمود أبو رجال كحكم فيديو. وأسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) مهمة تحكيم مباراة تونس والسنغال، فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2019، إلى الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما. ويقابل منتخب تونس نظيره السنغالى فى دور الأربعة من بطولة كأس أمم أفريقيا، فى المواجهة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب "الدفاع الجوى"، فى تمام الساعة السادسة مساء.

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