شكرا لقرائتكم برشلونة يكسر حاجز المليار يورو في آخر 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسر نادي برشلونة الإسباني حاجز المليار يورو في إجمال حجم إنفاقه على تدعيم صفوفه خلال السنوات الخمس الأخيرة ليكون الأعلى إنفاقا بين أندية العالم خلال هذه الفترة ، حسبما أكدت شبكة "فوكس سبورتس" يوم الجمعة.

ورفعت صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إجمالي قيمة ما أنفقه نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي إلى أكثر من 200 مليون يورو حتى الآن كما تجاوز إنفاق النادي الكتالوني حاجز المليار يورو متفوقا على باقي أندية العالم في هذه الفترة.

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وسدد برشلونة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ليكون النجم الفرنسي الدولي هو أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف فريق برشلونة لكرة القدم.

وبلغ إجمالي قيمة صفقات برشلونة هذا الصيف أكثر من 200 مليون يورو حيث سبق للنادي أن ضم كلا من فرانكي دي يونغ ونيتو، وبلغ إجمالي ما أنفقه برشلونة على تدعيم صفوفه في آخر خمس سنوات ما يفوق المليار يورو حيث أصبح غريزمان ثالث لاعب تتجاوز قيمته 100 مليون يورو ينضم إلى برشلونة فيما كان اللاعبان الآخران هما الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيليب كوتينيو.

كما ضم برشلونة لاعبين آخرين بمبالغ ضخمة مثل فرانكي دي يونغ وآرتور وكليمنت لونغليه، ويأتي الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي (996 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (890 مليون يورو) وتشيلسي (875 مليون يورو) في المراكز الثلاثة التالية بقائمة أكثر الأندية إنفاقا على تدعيم صفوفها في نفس الفترة فيما يأتي يوفنتوس الإيطالي (868 مليون يورو) في المركز الخامس. كما شهدت نفس الفترة تفوقا واضحا لأتلتيكو مدريد الإسباني على منافسه التقليدي وجاره ريال مدريد.