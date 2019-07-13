شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يؤكد غياب مينديز 5 أشهر عن الملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف نادي الوصل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن أن نتائج التقرير الطبي الخاص بالبرازيلي رونالدو مينديز، بيّنت حاجة لاعب خط وسط الفريق الأصفر الى فترة علاج وإعادة تأهيل ستمتد إلى 5 أشهر على الأقل.
أشار «الإمبراطور» إلى أن مينديز كان قد أجرى عملية جراحية استدعت إعادة بناء بعض الأربطة والغضاريف، واستئصال بعض الزوائد العظمية من الكاحل الأيمن، وكان اللاعب قد نشر قبل أسبوعين صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» توضح انه أجرى عملية جراحية في القدم، قبل أن ينشر أمس الأول فيديو له وهو يتدرب في إحدى الصالات وكتب معلقاً: «في كامل الجاهزية». ولم يتم الكشف عن مصير صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر26 عاماً، إذ لم يوضح النادي أنه تم إنهاء التعاقد مع اللاعب أم أنه سيكتفي بإخلاء خانته فقط من أجل قيد اللاعب الإكوادوري جايبور.
وكان الوصل قد تعاقد مع رونالدو في شهر يوليو 2016 لمدة 5 سنوات، قادماً من نادي كوميرسيال فيسوزا البرازيلي، ولكن مينديز خرج معاراً إلى نادي الفجيرة في بداية الموسم السابق من أجل استبداله لمصلحة المدافع الدولي الكوري الجنوبي اوه بان سوك، قبل أن يعود إلى صفوف الفريق الأصفر بناءً على طلب من المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، وعلى حساب نفس اللاعب الكوري الذي ذهب معاراً إلى نادي موانجتونج يونايتد التايلاندي لمدة عام واحد.
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