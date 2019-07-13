شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جزائرية تونسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت الفرحة في الجزائر وتونس كبيرة، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة لقدم 2019، المقامة في مصر، لكن من ساهم في الصعود كان المشجعون الذين تواجدوا في مدرجات ملعبي لقاء تونس ومدغشقر، والجزائر وكوت ديفوار، حيث شجعوا منتخبي بلادهما بحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرحة جزائرية تونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.