رباعية إماراتية باليوم الثاني لمهرجان جولاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت المهرة «رافيل برايز»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسيرة نتائجها المتميزة، وحققت ثاني انتصار لها من الفئة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزها بسباق ديوكيس أوف كامبريدج ستيكس (ج2) للمهرات بعمر السنتين في ثاني أيام مهرجان جولاي بمضمار نيوماركت بإنجلترا.

وجاء الفوز بإشراف مارك جونستون، وقيادة فرانكي ديتوري، الذي قاد «برايز»، لتسجيل ثالث فوز لها على التوالي من مجموع أربع مشاركات فارقت فيها المركز الأول مرة واحدة.وفي الشوط الخامس، تمكن «المظهر» من تحقيق الفوز الثاني لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حين فاز بسباق «ويزربيا بريتيش ستيكس» بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف ريتشارد هانون.

وكان الجواد «ووك إن ذا ساند»، افتتح اليوم الثاني لمهرجان جولاي بفوز إماراتي للمالك سعيد سهيل بشوط «بيت 365 هانديكاب» لمسافة 2000 متر لخيول الثلاث سنوات، محطماً الرقم القياسي للمضمار بقيادة الفارس ريان مور وإشراف ريتشارد هانون، وبزمن بلغ 2:0:61 بفارق طول عن «كورشو».

وواصلت خيول الإمارات، بسط سيطرتها على سباقات ثاني أيام جولاي، بعد أن خطف الجواد «كينجز ادفايز» لسعيد جابر الفوز بسباق تروفي هيراتيدج هانديكاب لمسافة 2800 متر للخيول في عمر الأربع سنوات.