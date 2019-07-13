تعديلات دقيقة وسرعة 200 كيلو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختلف الزوارق التي تشارك بها الفرق في تحدي ال12 ساعة وال24 ساعة في أنها ذات إعدادات مختلفة وتجهيزات متميزة خاصة للخزان الخاص بالوقود والذي يأتي بشكل أكبر وأكثر اتساعاً عن زوارق الفورمولا2 المعتادة، وبالرغم من أن حجم وسعة الوقود تكفي لقيادة الزورق لساعتين متواصلتين إلا أن طريقة إعداد الزورق تجعل سرعته القصوى تصل إلى قرابة 200 كيلو متر في الساعة، وهي سرعة عالية لزوارق تحمل الكثير من الإعدادات المعقدة والتوصيلات المختلفة للإبقاء على قوتها المعتادة.