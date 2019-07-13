شكرا لقرائتكم خبر عن كلود لوروا يرشح نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدرب الفرنسي كلود لوروا، أن المنتخب النيجيري هو الأقرب للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا. وتواجد لوروا في ملعب «ستاد السويس» لمتابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار في دور الثمانية للمسابقة، حيث أكد على أنه يتوقع فوز المنتخب النيجيري باللقب، مرشحاً منتخب السنغال لمواجهته في المباراة النهائية.

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