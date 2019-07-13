اتحاد كلباء يدشن برنامجه الإعدادي قبل السفر إلى النمسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يدشن فريق اتحاد كلباء اليوم برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد 2019-2020، بالتجمع الداخلي بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي يواصل عطاءه مع «النمور» للموسم الثاني على التوالي، وكان الفريق الطبي بالنادي قد قام بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لضمان جاهزية اللاعبين صحياً وبدنياً، ومن المنتظر أن يستمر التجمع الداخلي حتى ال18 من الشهر الجاري موعد السفر الى المعسكر الخارجي المقرر بالنمسا.

وأكد علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم اكتمال كافة التحضيرات للموسم الجديد وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول عبر دعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين، لافتاً إلى أن جميع التعاقدات والانتدابات التي أنجزتها شركة الكرة بكلباء مؤخراً سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو اللاعبين الأجانب تمت وفق رؤية فنية لاحتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة، وقد وفق النادي في استقطاب بعض الأسماء المتوقع أن تقدم الإضافة المرجوة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية.

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وحول الأجنبي الرابع الذي لم يعلن عنه حتى الآن، أشار اللوغاني إلى عدم استعجالهم في اختياره أو مركزه لأن هناك عدة خيارات وأسماء يتم مناقشتها مع الجهاز الفني المشرف على الفريق وغالباً ما تتضح الرؤية أثناء المعسكر الإعدادي، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهداً مضاعفاً على كافة الأصعدة بدءاً بالفريق الأول ثم الفرق السنية عبر توقيع عقود احترافية مع عدد من لاعبي سنية الكرة.

وفي ختام حديثه، تقدم اللوغاني بالشكر والامتنان إنابة عن أعضاء شركة الكرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود وتجديد الثقة الغالية، كما خص بالشكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي والأمين العام عيسى هلال على الجهود المقدرة، كما شكر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي.

يذكر أن اتحاد كلباء يعد أكثر الفرق نشاطاً هذا الصيف عبر إبرامه أكثر من عشر صفقات للموسم الكروي الجديد أبرزها التعاقد مع المهاجم التوغولي بينيل ملابا (28 عاماً) قادماً من الدوري الهولندي، بجانب الأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي، بالإضافة إلى تجديد عقد المجري بلازس جوجاك، فضلاً عن ضم كل من الحارس يوسف الزعابي من الوصل وناصر عبدالهادي من الوحدة وخالد شماريخ من الإمارات ويعقوب الحوسني من النصر وعبدالسلام محمد من بني ياس وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين ووليد عمبر من شباب الأهلي.