شكرا لقرائتكم خبر عن ترايثلون الفجيرة يدشّن معسكر جيرونا الإعدادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
دشّن فريق الفجيرة للترايثلون معسكره الخارجي بمدينة جيرونا في إسبانيا وذلك ضمن استعداداته الموسمية لمختلف البطولات المحلية والدولية التي يشارك بها الى جانب نخبة من لاعبي العالم.
وتوجه اللاعب والمدرب محسن حسن آل علي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم المميز والذي أسهم في تحقيق أفضل الإنجازات، كما أثنى على الجهود التي بذلها نادي الفجيرة للفنون القتالية في تطوير اللعبة وبما يسهم في خدمة الرياضة الاماراتية وتذليل جميع الصعاب. يذكر أن فريق الفجيرة للترايثلون يضم إلى جانب آل علي كلاً من سيف السماحي وعلي خليفة وحمد خليفة، وتنتظر الفريق مشاركة قوية في بطولة العالم للنخبة في سبتمبر المقبل.
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