شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يرفع الحظر عن شرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أعلنت الخارجية الإسبانية، رفع حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، عبر حزمة من الإجراءات شملت تعديل إرشادات السفر أمام السائحين الإسبان، إلى المنتجع السياحي الأشهر في مصر. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية أمس، إن وفداً من سفارة إسبانيا بالقاهرة توجه إلى محافظة جنوب سيناء، في زيارة استكشافية، بعد انتهاء زيارة نجم ريال مدريد سرجيو راموس إلى الغردقة، أعقبها تعديل لوزارة الخارجية الإسبانية في إرشادات السفر إلى مدينة شرم الشيخ.
وكان سرجيو راموس قائد النادي الملكي، قد نشر مجموعة من الصور لإجازته في مصر، على موقع «انستجرام»، تظهره وأسرته في وقت ممتع على شواطئ جزيرة مجاويش الشهيرة بالغردقة.
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