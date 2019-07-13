المحيربي: سباق للأقوياء فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف محمد المحيربي أحد أبطال زورق «أبوظبي 36» سباق المرحلة الأولى من البطولة بسباق الأقوياء خاصة أن كل المشاركين هم من المحترفين والأوائل في المنافسات البحرية المختلفة وأصحاب الأرقام القياسية خاصة أنه سباق يكشف عن التفوق الفني الكبير ويرصد مستويات المشاركين، وقال: «المميز في تحدي أوجستو أنه لا يوجد أي مكان لأصحاب المستويات الضعيفة، حيث إن كل المشاركين هم من أحرز المراكز الأولى في تحدي روين، وبالتالي الجميع هنا ينافس على لقب البطولة وعلى المراكز الأولى في الترتيب العام، من المتوقع أن نصادف هنا تحدياً شرساً وأيضاً محاولات قوية من بقية الفرق من أجل البقاء في نفس المراكز طيلة السباق، الصبر مطلوب من الجميع وأيضاً مفروض على المتسابقين كي نصل إلى تحقيق مبتغانا والوصول للمراكز الأولى».