فرحة وزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت وزيرة الرياضة التونسية، الدكتورة سنية بن الشيخ، المباراة بين «نسور قرطاج» ومدغشقر في الحي الوطني الرياضي قرب ملعب المنزه حيث تم وضع شاشة عملاقة، بتواجد عشرات المشجعين الذين شاركوا الوزيرة فرحة التأهل إلى نصف النهائي.

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