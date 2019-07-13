المنصوري.. 18 عاماً من الحنكة والخبرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفخر فريق أبوظبي بأنه يضم العناصر الأكثر خبرة وتفوقاً من الكوادر البحرية الإماراتية المتميزة، ويعد ماجد المنصوري أحد الخبرات النادرة في الفريق، حيث يشارك مع زورق «أبوظبي 36» وإلى جانب زملائه المتسابقين، حيث يعتبر المرجع لهم بحكم الخبرة الطويلة في سباقات البحر والحضور القوي له منذ أكثر من 18 سنة مع الفريق.

وقام المنصوري بمراجعة دقيقة لمسار السباق مع رفاقه في الزورق، وأكد للجميع نصائح مهمة جداً وهي عدم الضغط على المحرك والإبقاء على المركز الذي يصل إليه أي متسابق بدون محاولات متهورة أو مبالغ فيها من أجل التقدم للأمام، وأكد المنصوري أن سباق ال12 ساعة يحتاج إلى القيادة بعقل وليس باندفاع، خاصة أن وقت السباق يمتد لست ساعات.

وقال المنصوري: «زمن السباق الطويل يحتم أن يكون المتسابقون كافة في قمة الانتباه، حيث من الممكن أن يستمر الزورق وبنجاح لخمس ساعات وخمسين دقيقة، ولكن سيتحطم كل شيء في دقيقة لو تعطل محرك أو مروحة أو أي جزء من أجزاء الزورق، لا نريد أن يحدث ذلك ونرغب في أن نحافظ على الحظوظ من البداية وحتى نهاية السباق».