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نفس الدائره

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 13/07/2019

وسط نفس الدائره نحنا ندور             مستوانا ما يودينا بعيد

كان تبغي تحترف لاجل الظهور        احترافك ما اظن انه بْيزيد

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مافي داعي للزياره لا تزور             لانه مابه باحترافك اي جديد

حسان العبيدلي

[email protected]

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