أنشطة متنوعة في ختام الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ختام الأسبوع الثاني لملتقى السمالية الصيفي 2019، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في الفترة من 1 وحتى 31 يوليو/‏تموز الجاري، أقامت المراكز الشبابية التابعة للنادي العديد من البرامج الرياضية والترفيهية والتثقيفية؛ حيث نظم مركز أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، نشاطاً رياضياً لكرة القدم على ملعب إدارة الأنشطة التابع للنادي، فيما استضاف مسرح الإدارة نفسها عرضاً لفيلمين وثائقيين جذبا اهتمام الطلاب، تحدث أحدهما عن تاريخ اللؤلؤ في الإمارات وأهميته للاقتصاد وقتها، فيما تناول الثاني الألعاب الشعبية.

وانتظم الطلاب في ورشة للقراءة والتلوين في مكتبة إدارة الأنشطة؛ حيث كان موضوع التلوين هو الرياضات التراثية، فتعلموا تلوين السلوقي، والخيل، والهجن، والصقور، وغيرها من مفردات التراث الإماراتي. واختتم مركز أبوظبي أسبوعه برحلة ترفيهية لطلابه إلى مول الخالدية يوم الخميس.

وفي السياق نفسه، نظم مركز الوثبة زيارة إلى القرية التراثية التابعة للنادي على كاسر الأمواج، تعرف الطلاب خلالها إلى معالم القرية؛ حيث قاموا بجولة في أقسامها المختلفة.

أما مركز العين، فنظم، يوم الأربعاء الماضي، ضمن برامج ملتقى السمالية الصيفي، ورشة عمل عن العادات والتقاليد، إلى جانب محاضرة عن «الخلق الحسن».

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وفي يوم الخميس نظم المركز نشاطاً للرماية للطلاب، في نادي العين للرماية، بمشاركة طلاب مركز سويحان؛ حيث تم تعليمهم مهارات الرماية، وطبقوا ما تعلموه عملياً محققين نتائج طيبة.

من جهتها، اختتمت المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات فعالياتها ضمن ملتقى السمالية الصيفي 2019 أنشطتها للأسبوع الثاني؛ لتواصل فعالياتها الأسبوع القادم.

وبدأ مركز العين النسائي نشاطه بعدة ورش أقامها داخل المركز وخارجه برفقة مدربات متخصصات؛ حيث بدأت الطالبات بورش التدوير، وكيفية صنعها والاستفادة منها؛ مثل: الحرف اليدوية وغيرها.

وزارت طالبات المركز مكتبة زايد المركزية، واطلعن على بعض الكتب وقصص الأطفال، وتضمن البرنامج ورشة تعليم اللغة الألمانية؛ وذلك ضمن برنامج تعليم أسبوعي تقدمه المكتبة للطلبة.