نجاح كبير لمخيم خورفكان للرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم، اليوم، المخيم البحري الصيفي الثالث، الذي نظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على شواطئ مدينة خورفكان، بدعم مجلس الشارقة الرياضي، والذي انطلق يوم 6 الجاري تحت شعار «عيش حياة البحر»، وشهد المخيم إقبالاً كبيراً؛ حيث شارك به 120 طفلاً من أعمار 10 وحتى 14 سنة من تلاميذ مدارس خورفكان المحبين للرياضات البحرية، كما شهد المخيم نجاحاً استثنائياً؛ حيث ساهم على مدار أيامه الماضية في تحقيق أهدافه المرجوة، والتي منها تطوير مهارات الطفل الفكرية، وتعزيز قدراته في الرياضات البحرية، وتحمل المسؤولية وبناء العلاقات خارج نطاق المدرسة والعائلة.

وشملت أنشطة المخيم الدراجات المائية، التجديف، صيد الأسماك، الغوص، كرة الطائرة، كرة القدم، التجديف الأرضي، دورة في الإنقاذ، وسباقات «البنانا بوت» و«الجيت بوت»، ورحلات ترفيهية.

وبختام مخيم خورفكان اليوم، من المقرر أن يبدأ نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في التجهيز لمخيم مدينة الشارقة، الذي سيقام على بحر الخان في الفترة من 16 إلى 22 يوليو/تموز الجاري، والذي يتوقع له أن يشهد كعادته نجاحاً وإقبالاً كبيرين.