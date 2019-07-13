اتحاد الشطرنج يجتمع مع الوفد المشارك في بطولة العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الشطرنج، أمس الأول، اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المشاركين في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة، للأولاد والفتيات، والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو/ تموز، بالأردن، في قاعة نادي دبي للثقافة والشطرنج على هامش بطولة الإمارات الفردية التي تختتم منافساتها غداً.

حضر الاجتماع حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، وفوزية عباس رئيسة الجهاز الفني، واللاعبون واللاعبات، وتضم القائمة سلطان الزعابي وعمران الحوسني وحمد عصام وعمار السدراني وحمد بدر ومحمد سعيد وخليفة خالد وسعود جابر وسالم جاسم وراشد الحمادي ووديمة الكلباني وعائشة سرحان المعيني ومريم عيسى ووافية المعمري وعائشة سيف وفاطمة سيف وحلا جمال وحور ناصر ومنى النعيمي، ويترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي، وفوزية عباس، والجهاز الفني المكون من قسطنطين لاند مدرب منتخب الناشئين، ووالتر مدرب منتخب الفتيات.

وتحدث حسين الشامسي للاعبين واللاعبات وأكد أنهم يمثلون الدولة، وعليهم الظهور بالشكل المشرف والروح الرياضية، ونقل الصورة الحضارية للدولة في المحفل العربي، وقال: «البطولة ضمن البطولات المهمة التي دائماً ما نحرص على المشاركة فيها وتحقيق نتائج إيجابية، ولدينا الكثير من المحفزات لتحقيق الإنجازات، لا سيما عقب تجهيز المشاركين للحدث بشكل جيد».

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وقالت فوزية عباس رئيسة الجهاز الفني: «نشارك بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وعلينا الالتزام بجميع التعليمات من إدارة البعثة، كما أن عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات سبق لهم المشاركة في بطولات عربية، وقارية، ودولية، ونطمح إلى تحقيق إنجازات ورفع علم الدولة في المحفل العربي، ودائماً ما يكون جميع اللاعبين عند حسن الظن، والأهم هو التحلي بالأخلاق والروح الرياضية».

من ناحية أخرى، دخلت بطولة الإمارات الفردية مراحلها النهائية، حيث ستقام، اليوم، الجولة الثامنة وقبل الأخيرة، والتي ستحدد كثيراً من ملامح أصحاب المراكز الأولى، وتشهد مسابقة السيدات منافسات قوية، حيث عادت عبير علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، من جديد للمقدمة برصيد 4 نقطة بعد الجولة السادسة.

وتقاسم سلطان الزعابي، وعمار السدراني قمة مسابقة تحت 20 سنة، بعد الجولة السادسة برصيد 5.5 نقطة، وفي الفئة نفسها للفتيات، قلبت شانيا مشير لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الطاولة وقفزت للمركز الأول برصيد 3.5 نقطة بفارق نصف نقطة عن وديمة الكلباني لاعبة نادي العين التي جاءت في المركز الثاني.