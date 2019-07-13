شكرا لقرائتكم خبر عن دياز باقٍ مع شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” يغادر شباب الأهلي، اليوم، إلى سلوفاكيا التي يصل إليها قادماً من دبي، في بداية المرحلة الأولى من معسكر الإعداد الخارجي. وسيغادر إلى معسكر سلوفاكيا المولدوفي من أصل برازيلي لوفانور، والأرجنتيني ماورو دياز الذي قرر«الفرسان» تجديد الثقة به. ويفاوض شباب الأهلي لاعبين مميزين، ويتطلع لإنهاء المفاوضات معهما بسرعة حتى يلتحقا بالمعسكر.

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