شكرا لقرائتكم خبر عن هداف القادسية السعودي في طريقه لخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اقترب فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي من التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيسمارك «25 عاماً» هداف القادسية السعودي، ومن المنتظر أن يصل اللاعب مع وكيل أعماله إلى مدينة خورفكان لاستكمال التفاوض وإجراء الفحص الطبي تمهيداً للتوقيع الرسمي.
على خط آخر، أعلن خورفكان عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الثنائي أحمد دادا وسعيد خميس، بحضور خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، ويعد انضام المدافع المميز أحمد دادا «31 عاماً» إلى قائمة النسور بعقد مدته سنة دعماً كبيراً للفريق نظراً لما يملكه اللاعب من سيرة ذاتية مميزة، حيث دافع عن ألوان المنتخب الوطني ونادي الجزيرة ونادي بني ياس، فيما دافع زميله الحارس سعيد خميس عن شعار نادي الوحدة والفجيرة وسبق أن لعب في صفوف منتخب الناشئين.
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