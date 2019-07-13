شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يغيب عن معسكر ريال مدريد «لأسباب شخصية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم أمس أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال «لأسباب شخصية». وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية استنادا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان «سيعود على الأرجح» قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 يوليو/‏ تموز الحالي في هيوستن.

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