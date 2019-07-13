الزمالك يقترب من حسم صفقة مغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي الزمالك من حسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بن شرقي اقترب من الانتقال للزمالك بعد خروجه من حسابات الفريق في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الزمالك تفوق على الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي نظرًا لقوة العرض من بين العروض الثلاثة.

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وكان صاحب الـ24 عامًا انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في يناير 2018 قادمًا من الوداد المغربي في صفقة قدرت بـ5 ملايين يورو.

وخاض بن شرقي تجربة على سبيل الإعارة مع فريق لانس الفرنسي في الموسم الماضي للبحث عن فرصة المشاركة.

ولعب بن شرقي 13 مباراة مع الهلال استطاع من خلالها أن يسحل ثلاثة أهداف ويصنع هدفين.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك أربعة أجانب في قائمته وهم التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب.