بسبب الشناوي.. جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي “هاشتاج” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.

المشاركون في الهاشتاج حملوا طارق سليمان مسئولية تراجع أداء حراس الأهلي وطالبوا برحيله.

وأكد مصدر في الجهاز الفني للأهلي أن هناك حملة على مدرب حراس مرمى الفريق، يقودها بعض المقربين من ناجي الذي تم إقالته من منصبه في المنتخب وتحديدًا من مسئول في اللجان التي تم تشكيلها في النادي الأهلي يقوم بالترويج لهذه الحملة من خلال بعض الشباب الذين يعملون معه في اللجان.

وما لايعرفه الكثيرون أن ناجي كان مرشحًا للعمل في الجهاز الفني للأهلي مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد انتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم بروسيا، لكن الإشادة التي نالها بعد تألق الشناوي في أول مباراة دفعته للاعتذار لمسئولي الأهلي عن تولى المهمة بعد عودته من روسيا، وسرعان ما تم إقالة الجهاز الفني بالكامل قبل أن يعود للعمل مع أجيري.