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رسميا.. فالنسيا يضم لاعب ريال مدريد السابق

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسميا انتقال الروسي دينيس تشريشيف لصفوفه قادما من فياريال بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

 

وكلف انتقال تشريشيف خزينة نادي فالنسيا 6

ملايين يورو بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

 

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تشريشيف لعب لفالنسيا لمدة عام على سبيل الإعارة قبل أن

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يقرر شراؤه نهائيا من فياريال.

 

وسبق لتشريشيف اللعب لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة بين صفوف فالنسيا عندما كان لاعبًا في في موسم 2015/2016، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى فياريال.

 

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