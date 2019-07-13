رسميا.. فالنسيا يضم لاعب ريال مدريد السابق

أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسميا انتقال الروسي دينيس تشريشيف لصفوفه قادما من فياريال بعقد يمتد حتى يونيو 2022. وكلف انتقال تشريشيف خزينة نادي فالنسيا 6 ملايين يورو بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة. ملايين يورو بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة. Advertisements تشريشيف لعب لفالنسيا لمدة عام على سبيل الإعارة قبل أن يقرر شراؤه نهائيا من فياريال. وسبق لتشريشيف اللعب لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة بين صفوف فالنسيا عندما كان لاعبًا في ريال مدريد في موسم 2015/2016، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى فياريال.

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