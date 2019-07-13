تألق ثلاثي الإسماعيلي بمباراة اف سي مصر

شهدت المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التى أقيمت أمام نادى أف سي مصر مساء اليوم الجمعة مصر تألق اللاعب محمد عمار قلب دفاع الفريق الشاب وعبد الرحمن مجدى الجناح الدولى بجانب حازم مرسى الهداف الصاعد. دفاع الفريق الشاب وعبد الرحمن مجدى الجناح الدولى بجانب حازم مرسى الهداف الصاعد.

كما حرص المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب محمد محسن أبوجريشة وأشرف خضر عضوا اللجنة الفنية على متابعة الودية.

كما قام لاعبو الدراويش بمعانقة أحمد الصعيدى مهاجم الفريق السابق وسط أجواء مميزة.



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