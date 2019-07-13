تألق ثلاثي الإسماعيلي بمباراة اف سي مصر

شهدت المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التى أقيمت أمام نادى أف سي مصر مساء اليوم الجمعة مصر تألق اللاعب محمد عمار قلبدفاع الفريق الشاب وعبد الرحمن مجدى الجناح الدولى بجانب حازم مرسى الهداف الصاعد.
كما حرص المهندس تامر موسى
كما قام لاعبو الدراويش بمعانقة أحمد الصعيدى مهاجم الفريق السابق وسط أجواء مميزة.
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