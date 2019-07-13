ذا صن: تريزيجيه يقود أستون فيلا في الـ"بريميرليج" ومفاجأة للمحمدي

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد المحمدي، في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمود حسن

تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، بعد أن اقترب من الانتقال إلى الفريق الإنجليزي.

والمفاجأة جاءت في غايب أحمد المحمدي الظهير الأيمن لأستون فيلا عن

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تشكيل "ذا صن" المتوقع للموسم الجديد، وحل مكانه فردريك جيلبير القادم من كان الفرنسي، رغم أنه لا يبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق.

وشارك تريزيجيه في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين مع قاسم باشا.