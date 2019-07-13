نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد المحمدي، في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمود حسنتريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، بعد أن اقترب من الانتقال إلى الفريق الإنجليزي.
والمفاجأة جاءت في غايب أحمد المحمدي الظهير الأيمن لأستون فيلا عن
وشارك تريزيجيه في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين مع قاسم باشا.
كانت هذه تفاصيل خبر ذا صن: تريزيجيه يقود أستون فيلا في الـ"بريميرليج" ومفاجأة للمحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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