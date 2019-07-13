صبري المنياوي يكشف مكاسب مباراة الإسماعيلي أمام إف سي مصر

كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلى عن مكاسب مباراة الفريق أما نظيره أف سي مصر في المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسي.



وقال المنياوي أن المكسب الأول هو الاحتكاك مع فريق صاعد يضم لاعبين

ذوي خبرات، إضافة إلى الوقوف على قدرات كل لاعب لدى الفريق و رصد مدى الانسجام بين كل العناصر وهذه من أهم المكاسب.



وأضاف ان من ضمن المكاسب هو استعادة جاهزية

المصابين وعلى رأسهم مدحت فقوسة بجانب اختبارا قدرات اللاعبين بشكل أفضل الذين يخضعون لفترة معايشه مع الفريق.



واختتم المنياوي مشيدا بملعب الإسماعيلية اصبح تحفة معمارية وأرى أنه مع حضور الجماهير سيمثل إضافة كبيرة للفريق.



ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 24 يوليو الجاري.