منتخب مصر لكرة الصالات يهزم زامبيا في دورة جنوب أفريقيا

نجح منتخب مصر لكرة الصالات، في تحقيق الفوز على زامبيا بنتيجة 5/4، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن دورة جنوب أفريقيا الودية. ضمن دورة جنوب أفريقيا الودية. وأحرز أهداف المنتخب مصطفى عيد وابراهيم ايكا وحمو، وهدفين أحرزهما عبده الأشول. أنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، لكن منتخب زامبيا نجح في تحقيق ريمونتادا وإحرز 4 أهداف، قبل أن يحرز المنتخب هدفين ويحسم اللقاء.

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