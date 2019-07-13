مدرب الزمالك يتحدث عن مكاسب معسكر قبرص والمواجهات الثلاثة المتبقية بالدوري

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك شكره للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة ، على توفير معسكري إعداد للفريق في غاية الأهمية الأول في مدينة أكتوبر وتم خلاله التركيز على الشق البدني ، والثاني خارجي بقبرص وتم خوض خلاله مباريات قوية وتدريبات عنيفة للغاية.
وأكد المدير الفني للزمالك ، بأنه راض بنسبة كبيرة عن معسكر إعداد قبرص في ظل خوض مباريات مع أندية قوية بالدوري القبرصي.
بخلاف خوض تدريبات بدنية وتكتكتية وخططية ، من أجل الاستعداد لاستئناف اللقاءات المتبقية ببطولة الدوري العام .
وأوضح خالد جلال ، بأن نتائج المباريات مرضية تماما ، خاصة وأنها مع أنديه قوية ، بخلاف مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم فنياوبدنيا للمرحلة المقبلة ، والدفع بالعناصر التي كانت غائبة لفترات طويلة خلال الموسم ، بالإضافة لاكتشاف مواهب صاعدة.
وأشار المدير الفني ، بأن جميع اللاعبين طوال فترة معسكر قبرص كانوا في قمة الانضباط والالتزام والكل كان حريصا على تنفيذ التعليمات والتوجيهات على الوجه الأكمل ، مشيرا إلى أن المعسكر ساهم في زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين ، وتجهيز جميع العناصر للمباريات المقبلة.
وبخصوص التدعيمات الجديدة ، كشف خالد جلال ، بأن التركيز حاليا على الثلاث مباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي ، وبعدها سوف يعقد جلسة مع المستشار مرتضي
وأضاف خالد جلال ، بانه لا يشغل باله نهائيا بالانتقادات والهجوم الذى يتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، مضيفا بأنه لا يتابع تلك الأشياء وأن تركيزه في مهمته وهى تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك ، وانه لديه ثقة كبيرة في جماهير الزمالك الواعية التى ستساند الفريق وتدعمه بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية له بالدوري العام.
وكشف المدير الفني للزمالك ، بأنه يتحدث مع لاعبي الفريق بأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري ، مواجهات مصيرية بداية من مباراة الجونة ، لذا فانهم مطالبون بالفوز خلال شوطي المباراة.
وأضاف خالد جلال ، بأن مصطفى فنحي لاعب كبير وعودته ستكون إضافة قوية للفريق خلال المباريات المتبقية ويتم تجهيزه بصورة تدريجية بعد أن شارك في جزء من مباراه امونبا القبرصي.
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