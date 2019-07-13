رابطة النقاد الرياضيين تعلن موعد احتفالية الاتحاد الدولي للصحافة

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين، موعد احتفالية الاتحاد الدولي للصحافة، وذلك لتكريم الصحفيين المصريين ومنحهم شهادة الصحفي المحترف. وقررت الرابطة أن الاحتفالية ستكون غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًان بالمركز الأوليكبي بالمعادي، وسيشهد الحفل تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإيطالي جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي. وتمنح الشهادات للصحفين الذين قاموا بتغطية 10 بطولات إفريقية، وسيقام حفل عشاء عقب تسليم الشهادات للصحفيين.

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