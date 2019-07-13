فيدرر يحسم تأهله للنهائي ويستعد لملاقاة دجوكوفيتش

تمكن روجر فيدرر من التغلب علي غريمه نادال في نصف نهائي بطولة ويمبلدون ثلاث البطولات الأربع الكبار في"جراند سلام" ليفقد لقبه الثالث بالبطولة.
وتمكن قائد الملاعب العشبية فيدرر اليوم الجمعة من الفوز علي نادال بثلاث مجموعات مقابل واحدة بنتيجة ٧-٦ (٧-٣) و١-٦ و ٦-٣ و ٦-٤.
واستطاع المصنف الثالث عالمياً فيدرر من مواصله سجل انتصاراته علي نادال الثاني عالمياً وحسم لقب المباراة لصالحه وتحديداً في نصف النهائي بعدما استطاع التغلب عليه في نفس البطولة في مرتين سابقتين، بينما فاز بها نادال مرة واحدة.
وقبل مواجهة فيدرر انتصر نادال في ٢٤ مباراة، وفي
وتوج نادال بلقب ويمبلدون أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٠ واستطاع حصد اللقب ٨ مرات من قبل.
وسيلتقي فيدرر المصنف الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش في نهائي البطولة بعدما استطاع الانتصار علي باوتيستا آغوت بثلاث مجموعات لواحدة أيضاً.
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