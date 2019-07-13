رياضة | عضو الإسماعيلي: متولي وبامبو"قنابل موقوتة" داخل الفريق.. وعواد أخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الإسماعيلي: متولي وبامبو"قنابل موقوتة" داخل الفريق.. وعواد أخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي غيط، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، أن محمود متولي وكريم بامبو قنابل موقوتة داخل الفريق.

وقال علي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد عواد ابن الإسماعيلي واخطأ بعد بيانه، فلا يجب أن يترك الجماهير التي ساندته عندما لم يستدعيه المنتخب".

وأكمل: "الجماهير لا تستحق هذا البيان، فهذا سيجعل أي لاعب عقده مستمر بأن يطالب بالرحيل، محمود متولي وكريم بامبو قنابل موقوتة داخل الفريق، ويجب أن يتحدث المجلس ويطمئن المشجعين".