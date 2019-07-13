رياضة | رد ناري من رئيس أتلتيكو مدريد على انتقال جريزمان إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من رئيس أتلتيكو مدريد على انتقال جريزمان إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو على انتقال أنطوان جريزمان مهاجم الروخي بلانكوس خلال الساعات الماضية لنادي برشلونة بشكل رسمي.

وقال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو اليوم: نادينا أصدر البيان لأن لديه معلومات، سوف ندرس هذه المعلومات، واذا كان بالفعل لدينا أدلة حول اتفاق البارسا مع جريزمان في وقت سابق، سوف نتخذ الاجراءات القانونية لنحصل على حقوقنا.

وأضاف: أشعر بخيبة أمل إزاء موقف جريزمان، لأنه أراد المغادرة ولم يخبرنا حتى اللحظة الأخيرة، لكنه لاعب رائع.

وتابع: البارسا وقع توقيعاً رائعاً ، لم نكن نرغب في رحيل جريزمان، سنرى ما إذا كان قراره صحيح بالذهاب إلى البارسا أم لا.