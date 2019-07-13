رياضة | الاتحاد الأرجنتيني يكشف حقيقة إقالة سكالوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأرجنتيني يكشف حقيقة إقالة سكالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت الصحيفة الأرجنتينية أن اتحاد الكرة الأرجنتيني يرغب في استمرار سكالوني على رأس القيادة الفنية لمنتخب التانغو حتى بطولة كوبا أمريكا المقبلة، والتي ستنظمها الأرجنتين بالتعاون مع كولومبيا في 2020.
ومن جانبه، أعرب مينوتي، الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب عدم مصاحبته للفريق خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل، عن ثقته في تطور الفريق تحت قيادة سكالوني.
وكان المنتخب الأرجنتيني ودع بطولة كوبا أمريكا 2019 في الدور نصف النهائي إثر تلقيه هزيمه بثنائية نظيفة أمام المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، مما أثار الشكوك والتكهنات حول مستقبل سكالوني مع الفريق.