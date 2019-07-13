رياضة | لاعب واحد يرحب بـ "جريزمان" وسط تجاهل من نجوم برشلونة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب واحد يرحب بـ "جريزمان" وسط تجاهل من نجوم برشلونة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تعاقده مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد ولم يقم أي لاعب في البارسا بالترحيب به سوى لاعب واحد فقط وهو مواطنه جان كلير توديبو.

وغرد توديبو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مرحباً بجريزمان ويعد الأخير هو خامس فرنسي في النادي الكتالوني مع توديبو وعثمان ديمبلي وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

قال توديبو لجريزمان عبر حسابه بتويتر: "مرحبًا جريزو" وقام بإعادة تغريد التغريدة الرسمية للنادي التي رحب بها بقدوم جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة ينتظر مصير الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام والذي بدأت المفاوضات معه منذ بداية الانتقالات الصيفية ولكن نادي يوفنتوس دخل في منافسة على اللاعب مع البارسا.