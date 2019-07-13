رياضة | قبل بداية نصف النهائي.. تعرف على أكثر 5 لاعبين عرب تسجيلًا للأهداف في تاريخ أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بداية نصف النهائي.. تعرف على أكثر 5 لاعبين عرب تسجيلًا للأهداف في تاريخ أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك اللاعبين العرب الكثير من الأرقام القياسية في بطولة كأس أمم أفريقيا خاصة فيما يتعلق بعدد مرات المشاركة وعدد المباريات، وكذلك بالنسبة لعدد مرات الفوز ببطولة الكان، ولكن يبقى واحد من الأرقام التي فقدها العرب في بطولة أمم أفريقيا على مدار تاريخها، هو لقب الهداف التاريخي للبطولة، والذي يٌسيطر عليه الأسطورة الكاميرونية "صاموئيل إيتو" برصيد 18 هدف.

ولكن هذا لا يعني بكل تأكيد، بأن اللاعبين العرب ليس لهم وجود في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة القارية، وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" ستكونوا على موعد مع قائمة تضم أكثر من 5 لاعبين عرب نجحوا في تسجيل الأهداف في بطولة أمم أفريقيا منذ إنطلاقها في عام 1957.

- صاحب المركز الأول، هو الأسطورة "حسن الشاذلي" نجم نادي الترسانة في فترة الستينيات، حيث نجح الشاذلي في تسجيل 12 هدف في بطولة أمم أفريقيا في 3 نسخ وهي 1962 و 1963 و 1970، ليصبح في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخين في البطولة، ولكنه يبقى في المركز الأول على مستوى اللاعبين العرب.

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- المركز الثاني قد حصل عليه لاعب أسطوري آخر وهو "حسام حسن" والذي نجح في تسجيل 11 هدف في بطولة كأس أمم أفريقيا في ثلاث نسخ أيضًا، وهي 1998، 2000، 2006.

-المركز الثالث كان من نصيب اللاعب التونسي "دوس سانتوس" والذي سجل 10 أهداف رفقة نسور قرطاج، حيث شارك سانتوس مع منتخب بلاده في 3 نسخ لأمم أفريقيا وهي 2004-2006-2008

-المركز الرابع عربيًا، قد تحصل عليه لاعب مصري آخر وهو "أحمد حسن" والذي نجح في تسجيل 8 أهداف مع الفراعنة خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا

-المركز الخامس، تحصل عليه لاعب مصري كذلك وهو الأسطورة "طاهر أبو زيد" والذي سجل 7 أهداف مع منتخب مصر في بطولتين فقط وهم 1984 و1986.