رياضة | الاتحاد السكندري يستغنى عن الثلاثي سليمان وبازوكا والألفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يستغنى عن الثلاثي سليمان وبازوكا والألفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعد التشاور مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على دراسة بعض العروض سواء الداخلية أو الخارجية التى تقدمت بها بعض الاندية لشراء عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم الهانى سليمان و محمد بازوكا وأحمد الألفي وفقا للمصلحة العامة لفريق الكرة وكذلك اللاعبين.

وتضع إدارة النادى استراتيجية بالتنسيق مع المدير الفني لإعادة هيكلة فريق الكرة فى إطار سياسة الاستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة النادي للاستفادة بجميع عناصر ولاعبي الفريق خلال المرحلة القادمة.

وتتمنى إدارة النادي كل التوفيق لقائد الفريق الهاني سليمان ومحمد بازوكا وأحمد الألفي الذين قدموا أقصى ما لديهم من جهد مع زعيم الثغر خلال تواجدهم مع الفريق الأول لكرة القدم.