رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: بعد ضم جريزمان ميسي يدفع البرسا نحو الصيد الثمين وأول رد من نيمار على انضمامه للبلوجرانا

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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 12 - 7 - 2019 العديد من الاخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 12-7-2019:-

عاجل ورسميا.. برشلونة يعلن ضم جريزمان

أعلن نادي برشلونة رسميا، منذ قليل، ضم الفرنسي أنطوان جريزمان قادما من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محامي اللاعب تواجد اليوم في مقر رابطة الليجا لدفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة.. ومفاجأة في الشرط الجزائي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل عقد أنطوان جريزمان بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم الجمعة بشكل رسمي.

وقام محامي جريزمان بدفع 120 مليون يورو في مقر الليجا صباح اليوم ليكسر الشرط الجزائي ليصبح اللاعب حراً في التفاوض مع ناد آخر.

وأعلن برشلونة التعاقد مع جريزمان لمدة 5 مواسم حتي 2024 مع منحه راتب سنوي بـ17 مليون يورو ووضع شرط جزائي في عقده بـ800 مليون يورو.

متي يقدم برشلونة صفقة جريزمان.. تضارب في الموعد المحدد

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده الرسمي مع أنطوان جريزمان مهاجم لفريق أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتضاربت الأنباء في الساعات الماضية حول موعد تقديم برشلونة لجريزمان بعدما دفع محامي الفرنسي اليوم 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد في مقر الليجا.

وكانت جريدتي موندو ديبورتيفو وسبورت المقربتين من برشلونة ذكرت اليوم أن برشلونة سوف يقدم جريزمان غدا السبت في كامب نو دون حضور أية جماهير بسبب تغيير أرضية الملعب.

بينما ذكر راديو كتالونيا اليوم أن برشلونة يجهز لتقديم جريزمان يوم الأحد المقبل وسوف ينتظم في تدريبات الفريق الكتالوني يوم الاثنين المقبل.

بعد ضم جريزمان.. برشلونة يتجه نحو حسم أهم صفقاته التاريخية (ليس نيمار)

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد فان ديك، من أبرز وأهم اللاعبين في تشكيلة ليفربول وسيعاني كثيراً برشلونة في مفاوضاته على ضم اللاعب نظراً لمساهمته في فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ولكن طيلة فترة الميركاتو الصيفي لم يستطع مسؤولي البارسا حسم المفاوضات لدخول أندية أخرى لضم اللاعب مثل يوفنتوس الإيطالي.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع الفرنسي الدوري أنطوان جريزمان بعد أن تم دفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد عقب مفاوضات جادة.

برشلونة يمنح جريزمان العقد الأضخم في النادي

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي أنطوان جريزمان، من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد كسر قيمة الشرط الجزائي بالعقد وهي 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن جريزمان سيكون صاحب أعلى قيمة كسر عقد بالنادي الكتالوني.

حيث انه في عقد جريزمان مع البارسا ستكون قيمة كسر العقد 800 مليون يورو، وبذلك تكون هذه القيمة الأعلى في البارسا، حتى أعلى من ميسي، حيث تبلغ قيمة كسر عقد ليو 700 مليون يورو.

أول رد رسمي من نيمار على انتقاله إلى برشلونة

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، على اقترابه من مغادرة الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأنه نال إذن الإدارة للتفاوض مع برشلونة.

ونقلت صحيفة "SPORX" التركية، تصريحات نيمار الذي قال خلالها: "باريس سمحت لي بالتفاوض من أجل الانتقال وتنتظر عرضاً مناسباً".

وتابع النجم البرازيلي حديثه: "مدير برشلونة التقى بوالدي وإذا لم اتمكن من الذهاب إلى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر".

كما ترغب إدارة برشلونة في التعاقد مع نيمار هذا الصيف، حيثُ تدهورت علاقة اللاعب بالنادي كثيراً حيثُ غاب عن مران الفريق بدون إذن مسبق مما جعل الإدارة تصدر بياناً وتهاجمه خلاله.

الجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 وذلك بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.

"الليجا" تضع برشلونة في ورطة كبيرة

كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني، يشعر بغضب شديد، بسبب موعد بداية الدوري الإسباني "لا ليجا" وهو يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البلاوجرانا سيكون قد عاد من أمريكا قبل 5 أيام من بداية الليجا، حيث سيلعب ضد نابولي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن الرحلات الجوية الطويلة مثل رحلة أمريكا تحتاج غالبا 3 أيام حتى تتعافى منها لذلك اللاعبين سيكون لديهم يومين للاستعداد فقط! لذلك البارسا متفاجئ وغاضب لانه سيلعب الجمعة.

نيمار يعطي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد معه

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "SPORX" فإن نيمار قد قال خلال تصريحات تلفزيونية: "باريس سان جيرمان سمح لي بالتفاوض من اجل الانتقال وتنتظر عرضاً مناسباً".

وأضاف نجم برشلونة السابق: "مدير برشلونة التقى بـ والدي واذا لم اتمكن من الذهاب الى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر".

تعرف على المركز الذي سيلعب فيه جريزمان مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن إتمام التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

ويستطبع بطل العالم أنطوان جريزمان اللعب بأربع مراكز في خط الوسط الهجومي، مما سيعطي المزيد من الحلول للمدرب وتنافسية كبيرة داخل الفريق.

حيث يستطيع أنطوان اللعب كـ :

1- مهاجم في اليسار بمثل دورفيبيلي كوتينهو.

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2- في اليمين، بقدمه المفضل هنا ليونيل ميسي موجود دائما، لذلك يمكن الحديث عن افضل بديل بحاله غياب ليو.

3- 9 كمهاجم وهمي بدل لويس سواريز.

4- لاعب وسط بمثل أدوار ارتورو فيدال وأرثر ميلو، برشلونة يملك تقارير موثوقة عن قدرة جريزمان التأقلم، سبق له اللعب بهذا المركز مع اتلتيكو مدريد.

بالتفاصيل.. عقد جريزمان مع برشلونة (أشياء لا تعرفها)

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد يمتد حتى 2024، بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

وكتب برشلونة في بيان: "اللاعب سيوقع عقداً مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو".

وقام محامو الدولي الفرنسي صباح اليوم بالتوجه إلى مقر رابطة الدوري الإسباني في مدريد، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخيبلانكوس".

يذكر أن غريزمان (28 عاماً) رفض الانتقال لبرشلونة العام الماضي، ووقع على عقد جديد مع أتلتيكو، لكنه أعلن في مايو (أيار) الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية، والذي أمضى فيه خمسة مواسم، منذ انضمامه إليه قادماً من ريال سوسيداد في 2014.

وأضاف برشلونة في بيانه قائلاً: "غريزمان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، اللاعب جاء إلى برشلونة بعد مسيرة قوية في الدوري الإسباني وذلك بفضل تواجده مع ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد".

وتابع النادي الكاتالوني: "المهاجم الفرنسي يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية، رغم أنه يميل إلى اللعب في الجانب الأيسر، غريزمان لاعب متحرك ويشارك أيضاً في المهام الدفاعية بممارسة الضغط".

ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يريد حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد نجاح البرسا في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وضم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

ويأمل ميسي في أن يحسم فريقه صفقة نيمار سريعًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما نجج في ضم جريزمان مؤخرًا.

وكان التقارير الصحفية السابقة قد أشارت إلى أن ميسي طلب من بارتوميو رئيس البرسا ضرورة ضم جريزمان ونيمار سويًا إلى صفوف الفريق الكتالوني.

برشلونة يقدم لباريس سان جيرمان 4 لاعبين مقابل ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن العرض المغري الذي قدمه مسؤولي برشلونة لنادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

وكان ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي في باريس قد أعلن أنه تم السماح للبرازيلي بالرحيل عن النادي الباريسي ولكن بشرط أن يصل عرض مناسب إليه.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي برشلونة قد عرض على باريس ضم 4 لاعبين وهم؛ نيلسون سيميدو الظهير البرتغالي، فيليب كوتينيو لاعب الوسط البرازيلي، صامويل أومتيتي وذلك للحصول على توقيع نيمار.

الجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 بعد أن تم كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.

أول تعليق رسمي من جريزمان بعد الانضمام إلى برشلونة

علق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد على انضمامه الرسمي لنادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن برشلونة اليوم تعاقده مع الفرنسي جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي ، وسيوقع جريزمان على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2024 وسوف يحصل على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو ، ويتضمن العقد 800 مليون يورو، كشرط جزائي.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشر نادي برشلونة فيديو لأنطوان جريزمان من 51 ثانية عبر حسابه الرسمي على تويتر مرفقة برسالة: الحياة بها دائماً فرصة ثانية.

وقال جريزمان خلال الفيديو: علمني والدي عندما كنت طفلًا، أن القطارات في الحياة لا تمر مرة واحدة فقط.

وأضاف: لقد حان الوقت لقبول التحدي المتمثل في وجهة جديدة، في النهاية تتلاقى مساراتنا، سوف أدافع عن قميص البارسا بكل عزم والتزام، هذه حالتنا، وهذا هو طريقنا معًا.

جدول مباريات برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يخوض حامل لقب الدوري الإسباني (الليغا)، نادي برشلونة، أولى مبارياته للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد أمام أتلتيك بلباو على ملعب الأخير في 16 أغسطس (آب) المقبل، حسبما أعلنت رابطة الليغا اليوم الجمعة.

أما فيما يتعلق بريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، فيخوض مباراته الأولى في الليغا لموسم 2020-2019 أمام مضيفه سلتا فيغو في 17 أغسطس (آب) المقبل.

هذا، ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي على ملعبه ميتروبوليتانو، في أولى مباريات الفريقين في الموسم الجديد للدوري الإسباني في 18 أغسطس.

وتختتم الجولة الأولى من الليغا في الموسم الجديد منافساتها في 19 أغسطس بمباراتين ستجمعان بين مايوركا وإيبار من ناحية، وريال بيتيس وبلد الوليد من ناحية أخرى.

وطبقاً للبيان الرسمي الصادر عن رابطة الليغا، تلعب الجولة الثانية من المسابقة المحلية بين يومي 23 و26 أغسطس، فيما تلعب الجولة الثالثة بين 30 أغسطس والأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

بعد ضم جريزمان ودي يونج والاقتراب من نيمار.. تشكيلة برشلونة لا تُقهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم، الجمعة، تعاقده رسميًا مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس والبالغ 120 مليون يورو. ووقع النجم الفرنسي جريزمان على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وتعد صفقة جريزمان من أهم التي ضمها الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعاقده مع الهولندي فرانكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي. ونشر موقع "talksport" الإنجليزي تشكيلة برشلونة للموسم المقبل بعد تعاقده مع جريزمان ودي يونج، بالإضافة إلى اقتراب البلوجرانا من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :-

جوارديولا يقطع الطريق على برشلونة ويخطف هدف ميسي