رياضة | مسئولون كبار ونجوم تألقوا في مدرجات ملاعب "كان 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئولون كبار ونجوم تألقوا في مدرجات ملاعب "كان 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص العديد من الشخصيات العامة وكبار المسؤولين في العديد من الدول على التواجد في مدرجات وملاعب كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019، والتي تختتم الجمعة المقبل.

وتواجد رئيس مدغشقر في مباريات لمنتخب بلاده، وكذلك رئيس موريتانيا المنتهي ولايته، ورئيس غانا الذي حرص على زيارة منتخب بلاده خلال مبارياته في البطولة التي ودعها من دور 16 على يد تونس.

كما حضر إلى القاهرة، العديد من وزراء الرياضة، ورؤساء الاتحادات الأفريقية لكرة القدم لمساندة منتخباتهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحرص العديد من النجوم الكبار السابقين والحاليين على حضور المباريات، مثل عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، والنجوم السابقين إيتو وكانو ودوروجبا وبودربالة وضيوف ومبوما وكلود لوروا.