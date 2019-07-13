رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال يحرض نجم باريس سان جيرمان ويضع اللمسات الأخيرة على صفقته الكبري وانقسام حول نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال يحرض نجم باريس سان جيرمان ويضع اللمسات الأخيرة على صفقته الكبري وانقسام حول نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أن يوفنتوس صرف نظره عن التعاقد مع بوجبا هدف الملكي وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق يرحل عن المعسكر لظروف عائلية. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- يوفنتوس يفضل الانسحاب من صفقة بوجبا

انسحب نادي يوفنتوس الإيطالي، من سباق التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور البريطانية"، إن يوفنتوس قرر الانسحاب من الصفقة، وأكد بافل نيدفيد، نائب رئيس السيدة العجوز، أن النادي سيبحث عن أهداف أخرى.

جاء قرار يوفنتوس، عقب الحصول على توقيع الويلزي آرون رامزي لاعب آرسنال، والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالصيف.

وفضل فريق السيدة العجوز، الانسحاب من الصفقة بسبب المقابل المادي المطلوب من جانب مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا، وهو 150 مليون إسترليني، حيث ترى أن الرقم مبالغ فيه جدا.

وأصبح ريال مدريد الإسباني، على مقربة من ضم اللاعب عقب انسحاب منافسه من الصفقة، سعيا منه لتدعيم خط الوسط بالموسم المقبل.

- بيريز يجتمع مع زيدان في كندا لحسم صفقة بوجبا

ينتظر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، السفر إلى كندا رفقة الفريق الأول لكرة القدم، خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد بيريز اجتماعا مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، خلال جولة كندا لبحث التعاقد مع صفقات جديدة أبرزها الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ABC"، إن بيريز يُخطط للسفر بنهاية هذا الأسبوع إلى كندا، ليكون مع بعثة ريال مدريد في جولته التحضيرية.

وأضافت "سيعقد فلورنتينو بيريز جلسة مع زيدان لمناقشة الصفقات سواء بالشراء أو رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتابعت "الاجتماع بين الثنائي سيكون الحديث الأبرز خلاله هو محاولة إنهاء صفقة بوجبا والاستعانة بخدماته، بالموسم المقبل.

ويعتبر بوجبا، واحدا من أهم الأهداف التي يسعى الفريق للتعاقد مع وجلبه إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على الدوري الإسباني، واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

- نجم الملكي على رادار ليفربول

ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع الدولى الإسبانى ماركو أسينسيو، نجم فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طلب من إدارة النادي التعاقد مع "اسينسيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورصدت إدارة النادي الإنجليزي 75 مليون يورو لحسم صفقة نجم ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن أسينسيو مقابل الحصول على السنغالى ساديو مانى الذى يرغب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى فى التعاقد معه، خاصة فى ظل تألقه اللافت للنظر مع ليفربول فى الموسم الماضى، إلى جانب تألقه مع منتخب بلاده السنغال فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرغب "كلوب" في ضم "اسينسيو" بسبب خبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، كما يري أنه سيخدم خطته فى الجانب الهجومى خلف المهاجمين خاصة أنه يستطيع أن يلعب فى أكثر من مركز إلى جانب سرعته ودقة تصويبه على المرمى.

ولن تكون مهمة ليفربول في ضم أسينسيو سهلة، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى رغبة باريس سان جيرمان فى التعاقد مع اللاعب الشاب إلى جانب عروض من مانشستر يونايتد وتشيلسى.

- أسينسيو مطلوب في كندا

قبل ثلاث سنوات اكتشف نادي ريال مدريد الإسباني في مونتريال لاعباً يمكنه أن يبني عليه مستقبله، وكان ماركو أسينسيو قد قدم موسمًا ممتازًا في إسبانيول لدرجة أن فيسنتي دل بوسكي تردد حتى اللحظة الأخيرة في وضعه على قائمة 23 لاعب الذين سوف يشاركون في يورو 2016 .

وفي 17 يوليو سافر ماركو مع بعثة الفريق المتجهة نحو كندا، لقد كان من ضمن ال 25 لاعب الذين سيتم العمل معهم، أُعجب زيدان بصاحب القدم اليسرى، إفتتح الإسباني سجل أهدافه مع النادي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي ، مما جعل لوبيتيجي يضعه في قائمته الأولية للمنتخب.

ومرت ثلاث سنوات و يبدو بأن هناك إختلاف بين أسينسيو في ذلك الوقت واليوم، سحابة من الشكوك تلاحق اللاعب، مرة أخرى ستكون مونتريال هي البداية، في نفس المكان الذي أقتنع زيدان باللاعب يجب عليه أن يظهر بأن المدرب لا يزال يؤمن به.

هذا الموسم سوف يكون بمثابة الإختبار النهائي لـ اللاعب، مع بداية التحضيرات التي بدأت في مونتريال ماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عامًا على الطريق لإظهار أنه لا يزال صلبا ويمكنه تقديم الإضافة لمدريد أو أن وقته قد نفد.

- زيدان يغادر ريال مدريد

غادر الفرنسي زين الدين زيدان معسكر فريق ريال مدريد في كندا وعاد بشكل مفاجئ إلى إسبانيا دون الكشف عن تفاصيل جديدة.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية، إن زيدان ترك معسكر ريال مدريد المقام في كندا بسبب ظروف شخصية.

ويتواجد ريال مدريد في مونتريال منذ الثلاثاء الماضي من أجل خوض البطولة الدولية الودية ضد بايرن ميونخ وارسنال واتلتيكو مدريد في الشهر الجاري.

يشار إلى أن بعثة ريال مدريد تضم 28 لاعبا من اصل 29 لاعبا لغياب ايسكو لأنه رزق بمولود في الأيام الماضية.

- موعد عودة زيدان لمعسكر ريال مدريد

غادر الفرنسي زين الدين زيدان معسكر فريق ريال مدريد في كندا وعاد بشكل مفاجئ إلى إسبانيا دون الكشف عن تفاصيل جديدة.

ووفقاً لصحيفة أس الإسبانية ، سوف يتغيب زيدان عن جلسات التدريب في مونتريال لأسباب شخصية وعائلية مهمة ، حتى عودته ، سيقود جلسات العمل المدرب الثاني ، ديفيد بيتوني.

وأكدت مصادر داخل ريال مدريد أن زيدان سيعود في فترة وجيزة إلى معسكر الفريق وسيكون متواجد على الأرجح قبل أول مُباراة تحضيرية للفريق ضد بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال التي ستقام في الساعات الأولى من يوم الأحد 21 يوليو.

رحيل زيدان المفاجئ من كندا سيمنعه من الاجتماع مع فلورنتينو بيريز وخوسي أنخيل سانشيز في كندا يوم الأحد.

ويُطالب ريال مدريد بالإحترام والسرية تجاه زيدان ، كما فعلت الصُحف الإسبانية بقضية لويس إنريكي.

Advertisements

- ريال مدريد يسرع من عملية التخلص من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لتسريع عمليات الخروج في مونتريال، وفي ليلة الأحد، سيلتقي فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز مع زين الدين زيدان في معسكر ريال مدريد ويتطلعون إلى تقليص حجم تشكيلة المدري الفرنسي.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن فكرة إدارة ريال مدريد هي إيجاد ستة أندية لستة لاعبين في الفريق، رغم أن ذلك لن يكون سهلاً، ويتطلب الأمر عروضاً جذابة تلبي تطلعات النادي الأبيض، ثانياً، هناك مسألة الراتب المرتفع الذي يتمتع به الغالبية العظمى من اللاعبين.

وأيضاً وجود العديد من الفرق الموجودة حالياً في الولايات المتحدة يسهل على بعض اللاعبين للمغادرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الرئيس والمدير التنفيذي بين اللاعبين سيوضح حالة اللاعبين الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا يريدون مغادرة النادي أم لا.

في الصيف الماضي، سعى ريال مدريد إلى إستخدام علاقته مع بعض أكبر الأندية الأوروبية لصالحهم، رغم من أن الأمر مفاجئاً عندما تأتي بعض الفرق من أجل لاعبي النادي.

قبل عامين، قدم خوسيه مورينهو، مع مانشستر يونايتد، عرضاً لجاريث بيل عشية المباراة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد. قبل أيام، التقى فلورنتينو بيريز مع والد كيليان مبابي للتوقيع مع اللاعب الفرنسي، لكنه في النهاية لم يتمكن من ذلك.

في الأيام المقبلة، يمكن تكرار مشاهد مماثلة بحضور أندية مثل أرسنال وبايرن ميونخ، وهما أحد الأندية المحتملة لشراء بعض اللاعبين من ريال مدريد.

بعض من يتوقع أن يغادروا النادي هم كيلور نافاس، أحد قلوب الدفاع (فاييخو أو ناتشو)، ولاعبي خط وسط مثل سيبايوس، جيمس رودريجيز، وربما إيسكو، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز. وجود بيريز في مونتريال سوف يسرع هذه التحركات بينما يتطلع زيدان لإكمال تشكيلته قبل بداية الموسم.

- تعليق مثير من تشافي هيرنانديز حول صفقات ريال مدريد

علق تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، على الصفقات التي ابرمها نادي ريال مدريد، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال تشافي: "رأيي في تعاقدات الريال؟ الريال سيعود مرة أخرى للمنافسة بعد موسم سيء، سيعودون لأن لديهم فريق رابح، هم نادي كبير".

وأضاف قائلاً: "لقد ضموا عدد من اللاعبين المهمين مثل هازارد يوفيتش، الريال سيعود للمنافسة في جميع المسابقات مرة أخرى، لديهم فريق تنافسي جداً"

- مدريد يحرض مبابي على باريس سان جيرمان

طالب مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم تجديد تعاقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، ولكن لا يمكن للفريق الملكي تحقيق رغبة التعاقد معه هذا الصيف.

وقرر الميرنجي، الانتظار لصيف 2020 للتوقيع معه والحصول على خدماته بصفة رسمية.

ويأتي انتظار مدريد، بعد أن اقترب نيمار لاعب الفريق الباريسي، من الرحيل وهو ما يصعب التفريط في خدمات مبابي، من جانب ناديه بالفترة الحالية.

وقال موقع "le10sport الفرنسي" ، إن الميرنجي اشترط على مبابي، عدم الخضوع لرغبة ناديه والتجديد، حتى يتمكن الفرق الملكي من التعاقد معه في صيف عام 2020.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في عام 2022 المقبل، حيث يسعى البي إس جي، لتجديد التعاقد معه لثلاثة مواسم إضافية.

- انقسام في ريال مدريد بسبب نيمار

أشار موقع " le10 sport" الفرنسي، إلى وجود حالة انقسام داخل أروقة نادي ريال مدريد، بخصوص إمكانية الدخول على خط المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قد قال في تصريحات صحفية أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد أبدوا موافقتهم له بالرحيل في حال وصول عرض مُناسب إليهم.

ويرى فلورنيتنو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف ولكن رأيه يصطدم بعدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يريد اللاعب وأن ضمه سيكون دون جدوى.

وانضم نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 وذلك بعدما تم دفع فيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

- بيل يرفض اقتراح مدريد بالرحيل في الصيف

رفض الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مدريد، طالب بيل بالرحيل بعد تدني مستواه وانخفاض قيمته التسويقية، حيث بات ثاني لاعبا بالفريق في انخفاض قيمتهم التسويقية.

وأكدت صحيفة "أس الإسبانية" أن القيمة السوقية للاعب الويلزي جاريث بيل تصل لأدنى مستوياتها ، وريال مدريد يرغب في رحيله حيث يحتل لاعب ريال مدريد المركز الثاني كأكثر لاعبي ريال مدريد شهدت قيمتهم السوقية انخفاضًا خلال عام خلفًا للبرازيلي مارسيلو.

وأضافت، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، اجتمع معه وأكد له أنه ليس ضمن حساباته خلال الموسم المقبل وأن الخيار الأفضل بالنسبة لكافة الأطراف هو البحث عن وجهة أخرى له.

وأشار وكيل أعماله بارنيت في عدة مناسبات إلى أنه مستمر مع ريال مدريد وأنه لم يتلق أي عرض رسمي يقتضي رحيل موكله عن فريقه الحالي.

واختتمت الصحيفة، أن آخر تحديث أجراه موقع ترانسفير ماركت بلغت القيمة السوقية للاعب أدنى مستوى لها بواقع 60 مليون يورو، وهو ما يجعله يماثل قيمة إيسكو وأسينسيو ولوكا يوفيتش وتوني كروس وكاسيميرو.

الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد مع زيدان