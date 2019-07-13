رياضة | أشرف صبحى : ندعم أبطال مصر فى مختلف البطولات لإسعاد الجماهير في طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحى : ندعم أبطال مصر فى مختلف البطولات لإسعاد الجماهير في طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لكل من احمد اسامة الجندي وذلك لحصوله اليوم الجمعة على الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم تحت ٢١ سنة والمقامة ببولندا وذلك فى انجاز جديد وغير مسبوق للاعب المنتخب المصرى فى الخماسي الحديث.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة البطل الأوليمبى سيف عيسى والذى احرز فضية وزن ٨٠ كجم ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية للجامعات بنابولى فى التايكوندو .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى انه يتابع مشاركات الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

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واشار إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف المحافل الدولية حاليا تعد مؤشرا جيدا لقدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج مشرفة وغير مسبوقة.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة يتابع مع اللجنة الأوليمبية بشكل يومى الاستعدادات الخاصة بمشاركة البعثة المصرية بٱولمبياد طوكيو 2020 سواء من خلال توفير الدعم المالي واللوجستى لكافة الاتحادات الرياضية.

مشيرا إلى أن الدعم المالى الذى قدمته الوزارة حتى انتهاء الدفعة الثالثة لكافة الاتحادات للصرف على الاستعدادات الخاصة بطوكيو 2020 أكثر من 100 مليون جنيه على مدار ثلاثة دفعات متتالية وسيتم استكمال دعم هذه الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة المقبلة .

وفى ذات السياق قدمت الوزارة دعما للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية والمؤهلة أيضا للدورة الأولمبية طوكيو 2020 والتى ستقام خلال شهر أغسطس المقبل بالمغرب دفعة أولى قدرها 10 مليون جنيه.