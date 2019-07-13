رياضة | تقارير.. برشلونة يرفع راية التحدي من أجل ضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يرفع راية التحدي من أجل ضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية التوقيع مع الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وعن مدى رغبة اللاعب في الانتقال من "الريدز"، للدوري الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات مدافع ليفربول "فان دايك" والفائز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وذلك لتدعيم خط دفاعه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويعتبر الكثيرون فان دايك أفضل قلب دفاع في كرة القدم العالمية حالياً، وساهم في نجاح الليفر في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما أنه مرشحًا بقوة للفوز بالكرة الذهبية بعد أدائه الرائع في الموسم المنصرم.

عملية تعاقد برشلونة مع فان دايك لن تكون سهلة، حيث يتوقف الأمر على موافقة اللاعب الهولندي بالانتقال إلى النادي الكتالوني، ومزاملة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالاضافة لقدرة برشلونة على دفع أكثر من 150 مليون يورو، وهو أمر صعب حاليًا في ظل رغبة النادي في التعاقد مع نيمار وجريزمان.