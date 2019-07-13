رياضة | خالد جلال يعدد مكاسب معسكر قبرص ويؤكد: مباريات الدوري مصيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعدد مكاسب معسكر قبرص ويؤكد: مباريات الدوري مصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك شكره لرئيس النادي ومجلس الادارة ، على توفير معسكرين أعداد للفريق في غاية الأهمية الاول في مدينة أكتوبر وتم خلاله التركيز على الشق البدني ، والثاني خارجي بقبرص وتم خوض خلاله مباريات قوية وتدريبات عنيفة للغاية .

وأكد المدير الفني للزمالك ، بأنه راضي بنسبة كبيرة عن معسكر إعداد قبرص في ظل خوض مباريات مع أندية قوية بالدوري القبرصي.

بخلاف خوض تدريبات بدنية وتكتكتيه وخططية ، من أجل الاستعداد لاستئناف اللقاءات المتبقية ببطولة الدوري العام .

وأوضح خالد جلال ، بأن نتائج المباريات مرضية تماما ، خاصة وأنها مع أنديه قوية ، بخلاف مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة ، والدفع بالعناصر التي كانت غائبة لفترات طويلة خلال الموسم ، بالإضافة لاكتشاف مواهب صاعدة .

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وأشار المدير الفني ، بأن جميع اللاعبين طوال فترة معسكر قبرص كانوا في قمة الانضباط والالتزام والكل كان حريص على تنفيذ التعليمات والتوجيهات على الوجه الأكمل ، مشيرا بان المعسكر ساهم في زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين ، وتجهيز جميع العناصر للمباريات المقبلة .

وبخصوص التدعيمات الجديدة ، كشف خالد جلال ، بأن التركيز حاليا على الثلاث مباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي ، وبعدها سوف يعقد جلسة مع أمير مرتضي ، المشرف العام على قطاع الكرة لوضع التصور الخاص بالمراكز التى تحتاج الى تدعيم .

وأضاف خالد جلال ، بانه لا يشغل باله نهائيا بالانتقادات والهجوم الذى يتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، مضيفا بانه لا يتابع تلك الأشياء وان تركيزه في مهمته وهى تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك ، وانه لديه ثقة كبيرة في جماهير الزمالك الواعية التى ستساند الفريق وتدعمه بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية له بالدوري العام .

وكشف المدير الفني للزمالك ، بأنه يتحدث مع لاعبي الفريق بأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري ، مواجهات مصيرية بداية من مباراة الجونة ، لذا فانهم مطالبون بالفوز خلال شوطي المباراة .

وأضاف خالد جلال ، بأن مصطفى فنحي لاعب كبير وعودته ستكون إضافة قوية للفريق خلال المباريات المتبقية ويتم تجهيزه بصورة تدريجية بعد أن شارك في جزء من مباراه امونبا القبرصي .