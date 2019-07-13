الامارات | الزعابي والسدراني في صدارة «شطرنج الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي والسدراني في صدارة «شطرنج الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم لاعب نادي أبوظبي للشطرنج سلطان الزعابي ولاعب نادي الفجيرة للشطرنج عمار السدراني، صدارة فئة تحت 20 سنة بعد الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتساوى الزعابي والسدراني في القمة برصيد 4.5 نقاط.

ونجح سلطان الزعابي في الفوز في الجولتين على حساب سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح، فيما فاز عمار السدراني على محمد مرشول وسلطان فاضل، ويلتقي اللاعبان اليوم في الجولة السابعة في مواجهة فض الشراكة.

وفي مسابقة السيدات تصدرت وافية درويش القمة برصيد 3.5 نقاط، بفارق نصف نقطة عن عبير علي.