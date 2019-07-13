الامارات | 4 أرقام قياسية لمنتخب مدغشقر رغم الوداع الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام قياسية لمنتخب مدغشقر رغم الوداع الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب مدغشقر منافسات كأس الأمم الإفريقية الـ32، بخسارته، أول من أمس، أمام تونس بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي. منتخب «باريا»، كما يلقب، نسبة لأشهر أنواع الجواميس في مدغشقر، نجح في ظهوره الأول تاريخياً خلال البطولة المقامة حالياً في مصر، بتسجيل أربعة أرقام قياسية في السجلات الذهبية لبطولات القارة السمراء، من أبرزها المنتخب الأنجح في ظهوره الأول، الذي يتمكن من صدارة فرق مجموعته، والسير قدماً إلى دور الثمانية.

وعلى الرغم من لقبه عام 1990 بطلاً لألعاب المحيط الهادئ، فإن منتخب مدغشقر الذي خاض أول مباراة رسمية له عام 1947، لم يتمكن من وضع موطئ قدمٍ له في بطولة كبرى سواء ببلوغ الحلم المونديالي، أو على صعيد القارة السمراء، قبل أن يتمكن أخيراً من حجز مقعدٍ له في العرس الإفريقي في نسخته الحالية، في بطولة أكد خلالها أنه الحصان الأسود للبطولة، وحصل على إشادة واسعة.

«الإمارات اليوم» ترصد الأرقام القياسية الأربعة.. على النحو التالي:

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