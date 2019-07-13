الامارات | «صاحب الظل الطويل» يعتزل بعد عقدين من الاحتراف

شكرا لقرائتكم خبر عن «صاحب الظل الطويل» يعتزل بعد عقدين من الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم الدولي الإنجليزي السابق بيتر كرواتش، أمس، أنه قرر وضع حد لمشواره في ملاعب كرة القدم، منهياً مسيرة احترافية بدأت قبل عقدين من الزمن.

واتخذ كرواتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال عن 38 عاماً في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام، لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن ينتقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام مجدداً وستوك سيتي.

ودافع كرواتش عن ألوان المنتخب الإنجليزي في 42 مباراة، أولها يعود إلى مايو 2005 ضد كولومبيا، في طريقه لتسجيل 22 هدفاً بقميص «الأسود الثلاثة».

وأعلن المهاجم العملاق (2.01 م) قراره الاعتزال في حسابه على تويتر، بالقول «بعد الكثير من المداولات هذا الصيف، قررت أن أعتزل كرة القدم. لعبتنا الرائعة التي منحتني كل شيء. أنا ممتن للغاية لكل من ساعدني في الوصول إلى هناك (القمة)، والبقاء هناك فترة طويلة».

وأردف «لو قلتم لي بعمر الـ17 عاماً بأني سألعب في نهائيات كأس العالم، أصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وتسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتجاهلتكم بأي ثمن، كان حلماً مطلقاً يتحول إلى حقيقة».

ودافع كرواتش عن ألوان ما مجموعه 11 نادياً في مسيرته، وتوج بلقب كأس إنجلترا مع ليفربول وأسهم بقيادة الأخير الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007.

وينهي كرواتش مسيرته الكروية وفي رصيده 108 أهداف في 468 مباراة خاضها في الدوري الممتاز.

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11

نادياً لعب لها

كرواتش في

مسيرته الكروية

أبرزها ليفربول.

201

سنتيمتر طول

النجم الإنجليزي

بيتر كرواتش.